Школьников севера Сахалина перевели на дистанционное обучение из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Учащиеся школ Охи и младшеклассники в Ногликах (северные районы Сахалина) 18 октября освободили от очных занятий из-за непогоды. По возможности некоторые уроки для них пройдут дистанционно, сообщили ТАСС в администрациях городских округов.

"Очные занятия во всех школах Охи сегодня отменены, учителя будут подключаться онлайн для проведения уроков", - рассказали в администрации Охинского района.

В школах Ногликов на дистанционное обучение перевели только начальные классы первой смены, сообщили в местной администрации.

Север Сахалина с 17 октября оказался во власти мощного циклона, принесшего в регион первый снег и ураганный ветер. Непогода нарушила подачу электроснабжения в нескольких населенных пунктах в Александровск-Сахалинском и Охинском районах, ветер повредил столбы, крыши, фасады домов. Из-за обрушения кровли в Александровске-Сахалинском погибли мужчина и женщина. Возбудили уголовное дело.

Сейчас на севере Сахалина идет снег, дует сильный ветер. Температура воздуха в утреннее время - ноль градусов.