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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в доме горела кровля по всей площади. В результате пожара погибло два человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание произошло в частном жилом доме, площадь пожара уточняется. В тушении было задействовано 26 человек и девять единиц техники. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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