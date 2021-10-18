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Из-за наводнений на Тайване погибли четыре человека

Еще двое пропали без вести
© EPA-EFE/JEROME FAVRE, архив

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 октября. /ТАСС/. Четверо, в том числе двое детей, погибли, двое несовершеннолетних числятся пропавшими без вести в результате падения в разлившуюся после ливней реку на севере Тайваня. Об этом сообщила в понедельник газета Taipei Times.

Инцидент произошел 16 октября, когда группа из 16 взрослых и 15 школьников совершала организованный поход на природе в окрестностях города Синьбэй. На обратном пути шестеро человек отклонились от маршрута и были снесены потоком воды в вышедшую из берегов реку Бэйши, когда пытались перейти ее по дамбе.

В воскресенье спасатели обнаружили тела четырех погибших, поиски пропавших детей продолжаются. Прокуратура распорядилась заморозить активы туристической компании, организовавшей поход в непогоду, и проверяет ее деятельность.

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