В Приамурье полицейские изъяли у мужчины восемь кг наркотических средств

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские в Амурской области обнаружили тайник с восемью кг гашишного масла и марихуаной. Наркотики изъяли, возбудили уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД России по региону.

"В поселке Мухинский Октябрьского района Амурской области полицейские обнаружили и изъяли у 33-летнего местного жителя более 2,1 кг гашишного масла и более 5,8 кг марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

Сообщается, что тайник располагался недалеко от хозяйственных построек во дворе дома задержанного под землей. В нем были скрыты 22 полимерные канистры, наполненные веществом коричневого цвета с характерным запахом и три стеклянные банки, заполненные вязким веществом коричневого цвета. На территории подворья также обнаружили синтетический мешок с растительной массой с характерным запахом конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятое - наркотические средства гашиш и марихуана.