Энергоснабжение пяти районов Сахалина нарушил ураганный ветер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Жители 21 населенного пункта в пяти районах Сахалина оказались без электричества из-за непогоды, сообщила в пресс-релизе в понедельник компания "Сахалинэнерго".

Север острова с 17 октября оказался во власти мощного циклона, принесшего снег и ураганный ветер. Повреждены столбы, крыши, фасады домов. Из-за обрушения кровли в г. Александровске-Сахалинском погибли мужчина и женщина.

"По состоянию на 9:00 сегодняшнего дня (01:00 мск) в результате непогоды нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского, Смирныховского и Углегорского районов. Полностью без электроэнергии остались села Победино, Дуэ, Корсаковка, Михайловка, Славы, Усково, Ясное, Подгорное, Белое, Арги-Паги, Чир-Унвд, Иркир, Адо-Тымово, Мгачи, Арково, Мангидай, Чеховское, Арково-Берег. Частично отсутствует электроэнергия в городе Александровск-Сахалинский, поселках Ноглики и Смирных, селе Ударное", - отметила пресс-служба.

В ликвидации последствий непогоды участвуют шесть аварийных бригад в составе 18 человек и шесть единиц техники. На помощь в Александровск-Сахалинский и Тымовский районы из Южно-Сахалинска направили шесть бригад ремонтников от "Сахалинэнерго" в составе 26 человек и четырех единиц техники, а также дизель-генераторы.

В течение дня и ночи энергетики восстановили электроснабжение поселков Шахтерск и Тымовское, сел Ветряки, Ельники, Кошевое, Зональное, Кировское, Тельновское и Лесогорское.

Сейчас на севере Сахалина идет снег, дует сильный ветер. Температура - ноль градусов.