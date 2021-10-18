В Хабаровском крае возбудили дело после обнаружения плантации конопли в лесу у села

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили плантацию конопли в лесу возле поселка Гатка в Хабаровском крае, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

"С места посадки изъят 1 001 куст конопли, а также вязки наркосодержащих растений весом более 123 кг и растительная масса, которая, согласно заключению эксперта, является марихуаной весом около 20 кг", - говорится в сообщении.

Выращивал наркосодержащие растения 50-летний безработный местный житель. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, когда он приехал на свою плантацию.

Следственный отдел ОМВД России по Советско-Гаванскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" и ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".