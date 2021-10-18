Циклон принесет на север Камчатки штормовой ветер порывами до 39 м/с

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. Охотоморский циклон вечером 18 октября принесет в северные районы Камчатки штормовой ветер с порывами до 39 м/ с, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"На данный момент циклон находится на западном побережье полуострова и продолжает движение в северо-восточном направлении, оказывая влияние на всю территорию края. Прогнозируются осадки в виде дождя со снегом различной интенсивности, ветер умеренный, в порывах до 25 м/с, на юго-западном побережье в порывах до 39 м/с, на территории Алеутского муниципального округа - до 30 м/с", - говорится в сообщении.

Охотоморский циклон вечером 17 октября принес на полуостров мокрый снег с дождем. В акватории Охотского моря ожидаются волны высотой восемь-девять м, объявилио штормовое предупреждение. В краевой столице Камчатки дождь со снегом, ветер около 5 м/с. Задержек движения общественного транспорта не зафиксировали.