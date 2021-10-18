Авиасообщение между югом и севером Сахалина нарушилось из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Александровск-Сахалинском (север Сахалина) 18 октября отменили из-за непогоды. Предварительно, до вечера нарушена связь с Охой (самый северный район острова), сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"По метеоусловиям отменены рейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Александровск-Сахалинским", - рассказали в аэропорту. Самолет из Южно-Сахалинска должен был вылететь в 09:05 и вечером этого же дня вернуться с новыми пассажирами. Новая информация о рейсе станет известна 19 октября в 11:00.

Помимо этого, после 12:00 из областной столицы не смог вылететь самолет в Оху. Он также должен был прибыть вечером обратно с новыми пассажирами. Рейс пока не отменили, его перенесли на 20:40.

Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется. По предварительным данным, никто в гостинице не нуждается.

Север острова с 17 октября оказался во власти мощного циклона, принесшего резкое похолодание, первый снег и ураганный ветер. Повредило столбы, крыши, фасады домов. Из-за обрушения кровли в городе Александровске-Сахалинском погибли мужчина и женщина. Было нарушено энергоснабжение ряда населенных пунктов, часть повреждений устранили, но сегодня остаются без электроэнергии около 10 тыс. сахалинцев.

Сейчас на севере Сахалина идет легкий снег, дует сильный ветер, температура воздуха в 14:30 (06:30 мск) - ноль градусов. На юге острова солнечно и без осадков, ветра нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - плюс пять градусов.