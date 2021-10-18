СМИ: число погибших из-за ливней в Индии возросло до 26

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 октября. /ТАСС/. Число погибших на юге Индии с вечера минувшей субботы из-за оползней и затоплений, вызванных мощными муссонными ливнями, составило 26 человек. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на данные местных властей, больше всего погибших зафиксировано в юго-западном индийском штате Керала - 23 человека, еще трое - в южном штате Тамилнад.

В Керале спасатели обнаружили за минувшие сутки тела 14 погибших в округе Коттаям и девять - в округе Идукки, в основном причиной гибели людей стали оползни. По запросу правительства Кералы Национальные силы реагирования на стихийные бедствия развернули 11 групп. К спасательным работам также привлечены военные вертолеты, подразделения сухопутных войск и ВМС.

Как сообщает газета Hindustan Times, еще двое числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил на своей странице в Twitter, что обсудил ситуацию в штате с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном и предложил помощь в преодолении последствий стихийного бедствия. "Я молюсь за безопасность и благополучие всех", - написал премьер.

Кроме того, ливни затронули соседний южный штат Тамилнад, где два тела погибших были обнаружены спасателями в округе Намаккал, а одно - в округе Каньякумари.

Сильные ливни прошли в минувшие сутки и в других регионах Индии - на севере и северо-западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, где выпало 55 мм осадков. Метеорологический департамент Индии ожидает, что с середины наступившей недели количество осадков начнет уменьшаться.

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