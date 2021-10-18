Жителя Кемерова признали виновным в публичном оправдании теракта в Новой Зеландии

КЕМЕРОВО, 18 октября. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд признал 46-летнего жителя Кемерова виновным в публичном оправдании теракта в Новой Зеландии и публичных призывах к экстремизму в интернете. Мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно и штрафу в 350 тыс. рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

"Кемеровчанин, используя свою учетную запись в социальной сети "ВКонтакте", разместил в публичном доступе высказывания, оправдывающие террористическую деятельность. Мужчина опубликовал в сообществе "Mash/Мэш" под публикацией, озаглавленной: "В Новой Зеландии австралиец устроил теракт…", текстовый комментарий, содержащий публичное оправдание терроризма, а именно оценку действий террориста, как верные", - говорится в сообщении.

Свою вину по предъявленному обвинению мужчина не признал, со следствием не сотрудничал. Кроме штрафа и условного срока суд также запретил ему в течение года размещать какие-либо материалы в интернете.

15 марта 2019 года в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. Погиб 51 человек, еще более 40 были ранены. Нападения, признанные правительством страны терактами, совершил австралиец Брентон Таррант, транслировавший расстрел безоружных людей в интернете. 26 марта 2020 года он полностью признал свою вину, а 27 августа того же года был приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.