Ущерб от паводков в Хабаровском крае составил 427 млн рублей

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Паводки на Амуре и на горных реках в Хабаровском крае весной, летом и осенью текущего года предварительно нанесли ущерб региону на 427 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя краевого комитета по гражданской защите Евгений Кузьмин.

"За весь период паводков на реке Амур, а также на реках Верхнебуреинского района в Хабаровском крае в зоне подтопления находились 73 населенных пункта в девяти муниципальных образованиях, 447 приусадебных участков, 1782 дачи, 201 жилой дом. Ущерб от водной стихии предварительно оценивается в 427 млн рублей", - сказал Кузьмин.

Он уточнил, что с начала паводков пострадавшим выплатили более 35 млн рублей. В регионе практически завершили работу по обследованию подтопленного жилья. По последним данным, в капитальном ремонте нуждаются 70 домов, 21 жилое помещение непригодно для проживания.

"Что касается паводка на Амуре, который пришел в край в августе, в настоящее время жители Хабаровского, Нанайского, Комсомольского районов, Хабаровска получили 309 выплат на сумму 4,8 млн рублей. Это выплаты единовременной материальной помощи за нарушение условий жизнедеятельности и финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости", - сказал Кузьмин.

На местах уже завершили работу по обследованию поврежденного водой имущества, приусадебных участков, где погиб урожай. Процесс выплат находится в финальной стадии.

Хабаровский край в этом году пережил несколько сильных паводков. В мае был паводок при вскрытии льда на Амуре в Николаевском районе, топило поселения, летом после дождей разлились горные реки в Верхнебуреинском районе, в зону паводка также попали поселения, разрушило множество мостов, в августе начался еще один паводок на Амуре. К настоящему времени вода сошла со всех приусадебных, дачных и земельных участков, отмечаются подтопления трех участков внутрипоселковых дорог и одного участка ЛЭП в четырех поселениях в Ульчском и Комсомольском районах.