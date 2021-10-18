Конфликт между мужчинами на севере Москвы закончился поножовщиной

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Один человек пострадал в ходе конфликта с поножовщиной на севере Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В ночь на понедельник, по предварительным данным, между двумя гражданами в 3-м Михалковском переулке произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из его участников причинил резаную рану своему оппоненту. Полицейские задержали подозреваемого, пострадавший доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства. Полиция по данному факту проводит проверку, обстоятельства устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что оба участника конфликта были пьяны, ранение было причинено ножом. Также, по его словам, в полицию доставлялись свидетели потасовки, после опроса их отпустили. Пострадавший после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.