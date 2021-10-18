Экс-чиновник мэрии Оренбурга получил тюремный срок за взятку

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по организации дорожного движения администрации города Сергея Прошина, обвиненного в получении взятки, мошенничестве и растрате. Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд признал Прошина С. Ю. виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки, то есть 6 млн рублей, с запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах муниципальной и государственной власти сроком на пять лет", - сказано в сообщении.

Следствие ранее обвинило Прошина в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: "Присвоение или растрата", "Мошенничество" и "Получение взятки". Чиновника задержали 5 февраля в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении в особо крупном размере. Сначала он находился в СИЗО, а затем был переведен под домашний арест.

По версии следствия, в 2017 году сотрудники возглавляемого им управления заключили с предпринимателем фиктивные договоры на поставку светофоров и комплектующих к ним, а также краски для дорожной разметки. Как ранее сообщал ТАСС, бюджетные деньги в размере более 1 млн рублей перечислили на счет бизнесмена, который потом перевел их близкому родственнику фигуранта уголовного дела. Чиновник денежные средства обналичил и распорядился ими по собственному усмотрению, считают следователи.

Как уточнили в пресс-службе суда, мужчина похитил денежные средства в размере свыше 3 млн рублей, заключив фиктивный договор на поставку дорожного оборудования, расходных материалов и иных товаров для нужд возглавляемого им управления мэрии. Также он совершил мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, похитив у ООО "Лента" более 2,9 млн рублей. Еще один эпизод - получение взятки в размере 300 тыс. рублей за совершение действий, направленных на устройство светофорного объекта в Оренбурге.