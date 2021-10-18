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Суд на Урале изменил меру пресечения для экс-замглавы Челябинска по делу о взяточничестве

Бывшему чиновнику назначили запрет определенных действий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Ленинской районный суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения бывшему заместителю главы Челябинска Олегу Извекову. Ему заменили содержание под стражей на запрет определенных действий, написала его супруга Ольга Извекова на своей странице в Facebook.

"На этой неделе Ленинский районный суд города Екатеринбурга изменил меру пресечения Олегу даже не на домашний арест, а на запрет определенных действий. Сразу же в зале суда Олега отпустили на свободу. И уже вечером он был дома с семьей", - написала Извекова.

По данным следствия, в 2020 году Извеков получил взятку в размере более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По официальным данным на сайте администрации города, Извекову 41 год, в 2001 году он окончил Челябинский государственный университет по специальности "историк", с августа 2011-го по ноябрь 2015 года работал коммерческим директором, заместителем директора челябинского филиала ОАО "Ростелеком". С ноября 2015-го до февраля 2020 года он занимал руководящие посты в коммерческих структурах. На должность замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Извекова назначили 26 февраля 2020 года.

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