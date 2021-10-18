Суд в Перми приговорил к пяти годам колонии мошенника, обманувшего 58 человек

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми признал виновным 25-летнего местного жителя, который обманул 58 человек на 9 млн рублей, и назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Об этом сообщается в понедельник на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

"Ленинский районный суд Перми признал 25-летнего местного жителя виновным в серии мошенничеств. Жертвами злоумышленника стали 58 человек, ущерб от его противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет.

Установлено, что молодой человек предлагал заработать местным жителям, уговаривая их оформить на свое имя кредит за вознаграждение. Граждане предоставляли ложные сведения о месте работы и зарплате, затем приобретали дорогостоящие телефоны и передавали их осужденному. Мужчина сначала помогал оплачивать кредит, а затем переставал это делать. Потерпевшие, желавшие получить легкий заработок, обратились с заявлениями в полицию.