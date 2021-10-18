Военный суд продлил арест обвиняемому в терактах в московском метро до 27 марта 2022 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд в понедельник продлил арест Магомеду Нурову, обвиняемому в причастности к терактам на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, на шесть месяцев, до 27 марта 2022 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Нурова Магомеда. Выслушав мнения сторон, он постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей Нурову до 27 марта 2022 года", - сказал судья.

Нуров и его защитники возражали против продления ему ареста. Их аргументом было то, что обвиняемый не собирается скрываться от суда, а до задержания имел постоянную работу - он работал сторожем в детской спортшколе в Подмосковье.

Нуров обвиняется в участии в банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. Он полностью признал вину. По версии следствия, Нуров выполнял роль связного банды. На личном автомобиле он неоднократно перевозил ее участников на встречи, где планировали совершение взрывов в московском метро. Кроме того, он скрывал от правоохранительных органов участника террористических актов. В марте 2019 года он был арестован.

25 октября Второй западный окружной военный суд начнет рассмотрение дела по существу.