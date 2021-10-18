Число случаев отравления в Дагестане выросло до 23

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Количество жителей с симптомами кишечной инфекции в дагестанском селе Хунзах увеличилось до 23, в их числе - 11 детей, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что общее число пациентов с клиникой острой кишечной инфекции в селе Хунзах достигло 19 человек, 6 из них лечатся амбулаторно. По предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода, начата доследственная проверка.

"Всего с 13 октября в селе Хунзах зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции легкой и среднетяжелой формы, в 11 случаях заболевшими оказались дети", - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в Минздраве Дагестана, в Хунзахе с первых дней идут подворные обходы для активного выявления пациентов с кишечной симптоматикой.

Отмечается, что в настоящее в Хунзахской ЦРБ лечение проходят 13 пациентов с клиникой острой кишечной инфекции, 6 из них дети. На амбулаторном лечении - еще семь пациентов, в том числе трех детей.

Минздрав республики организовал проведение профилактического фагирования населения села Хунзах для профилактики заболевания острыми кишечными инфекциями.