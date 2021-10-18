СК возбудил дело по факту убийства новорожденного в Брянской области

ТАСС, 18 октября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, в котором подозревается жительница города Трубчевска Брянской области. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Возбудили дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", сейчас назначены экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в конце сентября жительница города Трубчевска родила ребенка у себя дома. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело новорожденного в полиэтиленовом пакете на территории домовладения во время осмотра места происшествия. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Брянской области.