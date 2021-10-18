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Природные пожары в Свердловской области вызвали задымление в Тюмени

В Тюменской области также продолжают борьбу с двумя лесными пожарами

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Причиной задымления в Тюмени стали природные пожары в Свердловской области. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении оперативного штаба Тюменской области.

"Источником задымления в городе Тюмени 18 октября являются природные пожары в Свердловской области", - говорится в сообщении.

В оперштабе также добавили, что в Тюменской области продолжается борьба с двумя лесными пожарами, в Ялуторовском и Армизонском муниципальных районах. На тушении задействовано 17 человек и семь единиц техники. К настоящему моменту пожары удалось локализовать.

В последний раз в Тюмени фиксировали смог 14 октября. Тогда его причиной специалисты назвали природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях.

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