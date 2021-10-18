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Посетителей крупнейшего в Воронеже торгово-развлекательного центра эвакуировали из здания

Причины эвакуации не уточняются

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Все посетители крупнейшего в Воронеже торгово-развлекательного комплекса Сити-парк "Град" на окраине города эвакуированы, они находятся на парковочной площадке перед зданием. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель торгового центра.

"Все посетители вышли [из зданий] на безопасное расстояние, они находятся на парковке. Подъехали автобусы. Если кому-то надо уехать, автобус заберет. Никто не пострадал", - сказала собеседница агентства, отметив, что причины эвакуации не уточняются.

Крупнейший в Воронеже торговый центр Сити-парк "Град" расположен на окраине Воронежа, в комплекс входят 240 магазинов, в том числе 5 гипермаркетов, большая территория развлечений, крупнейший Черноземье океанариум.

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