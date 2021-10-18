В "Магните" проверят обстоятельства драки покупателя с охраной в Костромской области

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" проводит проверку обстоятельств завершившегося дракой конфликта между покупателем и охраной в одном из магазинов компании в городе Шарья Костромской области. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ретейлера в понедельник.

Он пояснил, что для предотвращения кражи товаров покупателем сотрудники магазина в г. Шарья вызвали группу быстрого реагирования (ГБР). Пока ожидали прибытия полиции, между сотрудниками ЧОП и покупателем возник конфликт, перешедший в драку.

"Компания проводит проверку всех обстоятельств происшествия. В случае необоснованного применения физической силы будет принято решение о применении санкций в отношении ЧОП вплоть до расторжения договора", - сказал собеседник агентства.

В компании подчеркнули, что любое применение физической силы сотрудниками ГБР ЧОП должно быть правомерным и обоснованным.