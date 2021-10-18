Суд в Петербурге назначил принудительное лечение матери, которая кусала и била своих детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Петербургский суд приговорил женщину, которая регулярно истязала двух своих малолетних детей, к принудительному лечению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил постановление в отношении женщины, которой вменялось совершение деяний, запрещенных п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

Суд назначил матери принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа.

В июне 2019 года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 28-летней женщины и ее 30-летнего мужа, которые оставили в квартире на Яхтенной улице без присмотра двоих сыновей двух и трех лет. Тогда же источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что женщина была неоднократно судима, а ее муж привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Проверка, проведенная полицейскими, показала, что женщина, будучи пьяна, избила обоих детей, в результате они были госпитализированы в Детскую городскую больницу имени Филатова. Органы опеки города подали иск о лишении родительских прав матери и отца мальчиков.

Суд установил, что с ноября 2018-го по июнь 2019 года мать систематически истязала сыновей по малозначительным поводам, в том числе неоднократно кусала их и била по голове, туловищу, рукам и ногам, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью в адрес малолетних. Сама женщина не признала своей вины.