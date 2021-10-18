Суд отклонил апелляцию на приговор предпринимателю из "лондонского списка" Каковкину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Суд отклонил апелляцию защиты на приговор предпринимателю из "лондонского списка" Андрею Каковкину по второму делу о мошенничестве. Об этом в понедельник сообщила ТАСС адвокат Ольга Селихова.

Каковкин являлся участником так называемого лондонского списка и вернулся из-за границы в Россию в 2018 году. В октябре 2019 года его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и приговорили к трем годам колонии общего режима. В январе 2020 года апелляционная инстанция заменила реальный срок на условный. В августе 2021 года Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил предпринимателя к 4,5 года колонии общего режима в рамках другого дела - о хищении почти 21 млн рублей.

"Приговор Ленинского суда оставлен в силе - четыре года шесть месяцев лишения свободы", - сказала адвокат, добавив, что защита готовится к рассмотрению дела предпринимателя в кассационной инстанции.

По второму делу суд установил, что весной 2015 года Каковкин предложил другому предпринимателю свои услуги по приобретению земель сельскохозяйственного назначения в Щербиновском районе Краснодарского края. При этом мужчина завладел деньгами в размере 400 тыс. долларов, что в пересчете, согласно курсу на конец мая 2015 года, составило почти 21 млн рублей. Свою вину в совершении преступления Каковкин не признал.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.

В Россию из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Андрей Каковкин, Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.