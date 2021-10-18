В Дагестане задержали подозреваемую во внесении в реестр ложных сведений о вакцинации

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Полиция в Дагестане задержала подозреваемую во внесении в реестр ложных сведений о вакцинации, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

"Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Новолакскому району Дагестан при участии представителей ФСБ России задержана подозреваемая в мошенничестве. Предварительно установлено, что врач-невролог одной из районных больниц за денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. рублей внесла заведомо ложные данные о вакцинации от COVID-19 двух граждан в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении подозреваемой следователем отдела МВД России по Новолакскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.

"Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - отмечается в релизе.