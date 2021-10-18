Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Алтае

БАРНАУЛ, 18 октября. /ТАСС/. ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в центре Барнаула. В результате пострадали два человека, в том числе фельдшер, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

"В 21:07 (17:07 мск) на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина столкнулись автомобили Mercedes (скорая помощь) и Mitsubishi Outlander. По предварительным данным, в результате столкновения травмы получили женщина-фельдшер, находившаяся в автомобиле скорой помощи на пассажирском сиденье, а также водитель легкового автомобиля. Они были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работает экипаж ГИБДД, организован объезд участка, где произошло ДТП. Все обстоятельства устанавливаются.

"Иных пассажиров, кроме пострадавшего фельдшера, в автомобиле не было. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка", - подчеркнули в пресс-службе.