Экс-полицейский, сбивший девушку на переходе на Кубани, получил шесть лет колонии

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Бывший полицейский, который в сентябре 2020 года в станице Старокорсунской Краснодарского края сбил насмерть девушку на пешеходном переходе и скрылся, приговорен к шести годам лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевого суда.

В сентябре прошлого года сообщалось, что сотрудник полиции в Краснодаре подозревается в том, что насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Позднее его уволили из МВД.

"Советский районный суд г. Краснодара окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Соловьева А. А. 1996 г. р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения"). <...> Суд счел вину подсудимого доказанной, Соловьев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В качестве компенсации морального вреда с подсудимого в пользу потерпевших взыскано 1,5 млн рублей. "В судебном заседании установлено, что после совершения ДТП Соловьев, на тот момент действующий сотрудник полиции, испугавшись последствий, приехал в автосервис своего знакомого, где, сняв с машины поврежденные детали (лобовое стекло, бампер, гос. номера, фрагменты фары), сжег их в бочке с мусором", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе регионального управления СК добавили, что собранные следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.