Электроснабжение восстановлено для большинства жителей Сахалина после циклона

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Электроснабжение для большей части жителей Сахалина, которые остались без света из-за циклона, восстановлено. Об этом говорится в понедельник в сообщении Министерства энергетики РФ в Twitter.

"Восстановлено электроснабжение большей части потребителей Сахалина, нарушенное из-за непогоды. Без электричества остаются около 400 человек. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минэнерго Сахалинской области сообщила, что число потребителей, оставшихся без электричества, составляло около 6 200 человек.

Север Сахалина 17 октября оказался во власти мощного циклона. Ранее администрация губернатора и правительства Сахалинской области сообщила, что подача электроснабжения нарушена в ряде населенных пунктов в Александровск-Сахалинском и Охинском районах из-за сильного ветра и снегопада. В Александровск-Сахалинском районе порывами ветра обрушило 10 столбов ЛЭП, 12 деревьев, повредило девять крыш на жилых домах и социальных объектах. Ураганный ветер оставил без света также значительную часть Охинского района, из-за чего случились перебои с тепло- и водоснабжением.