В Ростовской области задержали главу Кагальницкого района

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Кагальницкого района Ростовской области Игорь Грибов задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Глава Кагальницкого района Игорь Грибов задержан, в скором времени ему будет назначена мера пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС другой источник в правоохранительных органах, в отношении Грибова возбуждено уголовное дело, связанное с жильем для детей-сирот. В марте следствие возбуждало уголовное дело по факту передачи администрацией Кагальницкого района Ростовской области квартир для детей-сирот, где в результате проверки была обнаружена плесень.

Как рассказал представитель администрации Кагальницкого района, сейчас Грибов находится в отпуске. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.