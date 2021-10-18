Следователей будут учить расследовать массовые беспорядки по новому пособию

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета РФ подготовил пособие для следователей по расследованию массовых беспорядков. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"В этом году для практических работников подготовлены пособия по темам "Расследование массовых беспорядков", "Расследование гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "Расследование преступлений прошлых лет". Как вы знаете, все это преступления нашей подследственности, которые всегда представляют сложности", - сказал глава ведомства в интервью "Российской газете".

Бастрыкин отметил, что в СК много молодых следователей, и "такие материалы очень важны для повышения их профессионального уровня и выработки единых подходов при расследовании уголовных дел".

Ранее в НИИ уже были подготовлены материалы об организации расследования преступлений черных риелторов, экстремистских преступлений и о розыске детей.