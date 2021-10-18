В Ингушетии после обысков задержали директора "Строймаркета"

МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Директора производственно-торгового комплекса "Строймаркет" задержали в Ингушетии после обыска по делу о мошенничестве, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах региона.

"С утра правоохранители провели обыски в доме и офисе директора производственно-торгового комплекса "Строймаркет", после которых мужчина был задержан", - сказал источник, уточнив, что обыски и задержание были проведены в рамках дела о мошенничестве.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Производственно-торговый комплекс "Строймаркет" - первый строительный гипермаркет в Ингушетии, который специализируется на продаже отделочных и кровельных стройматериалов. Он был официально запущен весной 2019 года. Его общая площадь составляет более 25 тыс. кв м.