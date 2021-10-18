В Пензе в ДТП со скорой помощью погибла пациентка

ПЕНЗА, 18 октября. /ТАСС/. Машина скорой помощи, которая передвигалась с включенными звуковым и световым сигналами, попала в ДТП в Пензе, в результате происшествия погибла пациентка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

"В 21:05 мск поступило сообщение, что на перекрестке улиц Ростовская и Терновского произошло ДТП. Предварительно установлено, что на регулируемом перекрестке водитель скорой помощи, ехавший с включенными звуковой и световой сигнализациями, выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате чего произошло столкновение с автомобилем LADA Granta", - рассказала собеседница агентства.

После столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок. 67-летняя пациентка скончалась на месте ДТП, причина ее смерти устанавливается. Другие участники инцидента при столкновении не пострадали.