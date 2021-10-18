В Шотландии два жилых дома разрушились в результате взрыва

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Два жилых дома были разрушены в результате взрыва, произошедшего в городе Эре на юго-западе Шотландии в понедельник вечером. Согласно информации, опубликованной на сайте газеты Daily Express, речь может идти о взрыве бытового газа, при этом в Twitter жители города сообщают, что взрывная волна ощущалась за несколько километров от эпицентра взрыва.

"Мы прибыли на место происшествия после сообщений о взрыве в доме на улице Горс-парк в Эре, прогремевшем после 19:10 [21:10 мск] в понедельник, 18 октября, - говорится в сообщении, распространенном полицией области Эршир. - Экстренные службы также прибыли на место. Мы рекомендуем пока что избегать данного района".

В городской пожарной службе сообщили, что борются с возникшим на месте взрыва пожаром. Поступают сообщения об эвакуации жильцов близлежащих домов.