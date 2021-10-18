Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Три автомобиля, в том числе грузовая фура, столкнулись на Ставрополье, пострадали трое взрослых и трое детей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по краю.

"По предварительным данным, 18 октября около 21:00 мск на 14-м км автодороги "Западный обход города Георгиевска" водитель автомобиля ВАЗ-2110 по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущейся во встречном направлении грузовой фурой Mercedes, а затем по инерции столкнулся с Renault Logan. В результате автоаварии в больницу доставлены шесть человек: водитель ВАЗ, а также водитель и четыре пассажира Renault. Среди пострадавших трое детей (14, 12 лет и один год)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети находились в автомобиле Renault Logan, самый младший из них сидел у матери на руках в нарушение правил перевозки, без детского автокресла, что усугубило получение травм. За рулем ВАЗ находился 34-летний житель Георгиевска.

"Движение на участке ДТП пока затруднено, работают сотрудники ГИБДД и спасатели. По факту происшествия проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.