Жителя Камчатки оштрафовали за призывы к насилию над полицейскими

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 октября. /ТАСС/. Житель Камчатки приговорен к штрафу за призывы к насилию над сотрудниками полиции, которые он распространял в мессенджере, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В апреле житель села Мильково разместил в одной из групп мессенджера WhatsApp текстовое сообщение, которое, согласно заключению экспертизы, содержит призывы к насильственным действиям против сотрудников полиции. В ходе следствия гражданин полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, он сделал пожертвование в Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Суд расценил это как заглаживание причиненного преступлением вреда и постановил освободить обвиняемого от уголовной ответственности. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - говорится в сообщении.

Ранее обвиняемый был осужден за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств в крупном размере, хулиганство и кражу. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения патронов к огнестрельному оружию.