В регионах РФ специалисты тушат лесные пожары площадью 452 га

ТАСС, 19 октября. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары площадью 210 га. Продолжаются работы по тушению пожаров на площади 452 га, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 октября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 210 га. На 00:00 мск 19 октября 2021 года на территории Российской Федерации действовало 28 лесных пожаров на площади 452 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Свердловской области действует 10 пожаров на землях лесного фонда на площади 149 га. В Курганской области зафиксирован пожар площадью 30 га, в Хабаровском крае - пожар на землях лесного фонда площадью 20 га, а также возгорание площадью 186 га в заповеднике "Джугджурский". Также пожары зафиксированы в Тюменской области, Чувашской Республике, Еврейской автономной области, Оренбургской области, в Башкирии и Приамурье.

На тушении задействован 681 человек, 187 единиц техники, одно воздушное судно, еще 10 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 53 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в 16 субъектах РФ.