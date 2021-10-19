В Амурской области памятник погибшим воинам загорелся от петард

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские установили личности виновных в поджоге памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Ерофей Павлович в Амурской области. Ими оказались 11-летние подростки, которые рядом с мемориалом зажигали петарды, сообщила во вторник пресс-служба управления МВД России по региону.

В понедельник полицией было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм" по факту поджога памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Ерофей Павлович в Амурской области. В результате пожара пострадала облицовка памятника и мемориальная плита.

"Сотрудники полиции установили, что к происшествию причастны двое несовершеннолетних 2010 года рождения. Дети пояснили, что в парке зажигали пиротехнические петарды, вследствие чего произошло возгорание [памятника]", - говорится в сообщении.

В отношении законных представителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). К административной ответственности также привлечена продавец магазина, которая в нарушение законодательства продала несовершеннолетнему петарды.

Ерофей Павлович - поселок городского типа в Сковородинском районе Амурской области на Транссибирской магистрали, расположен в северо-западной части области в 130 км западнее города Сковородино возле границы с Забайкальским краем. Население - 4,3 тыс. человек.