Жители в двух поселениях Хабаровского края остаются без света после циклона

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Бригады энергетиков восстанавливают подачу электроснабжения в двух поселениях в Хабаровском крае, оставшихся без света после циклона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На территории Хабаровского края бригадами электросетей ведутся работы по восстановлению электроснабжения и подключению потребителей в двух населенных пунктах Николаевского района - в п. Лазарев и п. Нигирь. В результате циклона повреждены опоры ЛЭП. Работают две бригады энергетиков местных электросетей", - говорится в сообщении.

Тепло в поселках подается в полном объеме, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Работы по подключению электричества осложняются труднодоступностью местности. Для оценки обстановки на место выехали специалисты администрации района.

В регионе после циклона сохраняются ограничения для пассажирского транспорта на нескольких дорогах. Так, для автобусов закрыты дороги Лидога - Ванино, Де-Кастри - Богородское, Комсомольск-на-Амуре - Амурск с подъездом к селу Ачан и Солнечный - Горный. Дорожные службы расчищают полотно. Водителям необходимо соблюдать правила движения и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

На выходных Хабаровский край оказался под действием сильного циклона, на территории региона отмечались снегопады, ветер с порывами до 35 м/с. Перебои с электричеством были в 13 населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского, Ульчского и Николаевского районов.