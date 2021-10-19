Пожар потушили в гостевом доме в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Крупный пожар потушили в гостевом доме, примыкающих к нему жилом доме и котельной в Улан-Удэ на общей площади около 300 кв. м. Пострадавших нет, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

"Накануне вечером на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании по повышенному рангу по улице Гоголя в Советском районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены двухэтажный жилой дом, а также пристроенные к нему котельная и гостевой дом. Все граждане, находящиеся в строениях на момент возгорания, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Для полной ликвидации пожара потребовалось два часа. Сложность тушения заключалась в скрытом распространении горения внутри конструкций здания. Существовала угроза перехода огня на соседние строения.

"Всего к тушению привлекались 25 человек личного состава и шесть единиц техники главного управления МЧС России", - добавили в ведомстве.