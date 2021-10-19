Ущерб от паводка производителям сои в ЕАО составил около 215 млн рублей

ТАСС, 19 октября. Паводок, действовавший на территории Еврейской автономной области (ЕАО) в августе и сентябре, нанес производителям сои ущерб в размере 215 млн рублей. К такому выводу пришла комиссия, оценивавшая ущерб на затопленных территориях, сообщили во вторник на сайте регионального правительства.

"Подтвержденный ущерб по сое определен в пределах 215 млн рублей. Сейчас Минсельхоз обратился с письмом к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о выделении этих средств на поддержку аграриев Еврейской автономной области", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства ЕАО Олега Ивакаева.

В этом году сою в регионе убирают с 75 тыс. га, из них более 15 тыс. га уже убрано. 11 580 гектаров земли, засеянной соей, было списано в период действия режима ЧС, поскольку участки попали в зону подтопления и пострадали от паводка.

Урожайность сои в регионе составляет 11 ц/га с тенденцией к увеличению. В Смидовичском районе показатели лучше - 17 ц/га. На соевых полях региона работает около 400 комбайнов. При благоприятных погодных условиях уборочная страда завершится через три недели. В случае выпадения осадков этот период может затянуться до середины ноября.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что уровень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке необходимо повышать с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отмечая, что они должны иметь отдельную финансовую поддержку.