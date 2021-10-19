Более 50 человек эвакуировали из-за пожара в психоневрологическом диспансере в Буденновске

ТАСС, 19 октября. Пожар в психоневрологическом диспансере Буденновска в Ставропольском крае произошел рано утром во вторник. Персонал учреждения эвакуировал 53 человека, никто не пострадал, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по краю.

"Персоналом диспансера проведена эвакуация 53 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.

Пожарная сигнализация сработала в диспансере в 04:50 мск. Было установлено, что в учреждении происходило тление матраса на площади 0,5 кв. м. В настоящее время пожар ликвидируют шесть спасателей МЧС.