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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

В результате инцидента никто не пострадал
Вертолет Ми-8 Сергей Мальгавко/ТАСС, архив
Описание
Вертолет Ми-8
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ТАСС, 19 октября. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС.

"Произошла аварийная посадка вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок - Караул - Дудинка. По предварительным данным, посадка прошла благополучно в 12 км западнее от вертолетной площадки населенного пункта Караул. На борту находились 11 человек. Пострадавших нет", - сказали в главке.

В ведомстве уточнили, что на место ЧП готовится вылететь борт Координационного центра поиска и спасания, силы МЧС не привлекаются.

В авиационных службах ТАСС сообщили, что причиной инцидента стала техническая неполадка.

"На борту вертолета произошла техническая неполадка, экипаж принял решение о посадке", - сказал собеседник агентства. По его словам, вертолет принадлежит АО "Норильск авиа".

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