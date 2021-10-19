Экс-начальника Архангельского УФНС подозревают в коррупционных преступлениях

ТАСС, 19 октября. Уголовное дело возбуждено в Архангельской области в отношении одного из арбитражных управляющих и экс-начальника УФНС России по Архангельской области и НАО. Об этом во вторник сообщает СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"В зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Применение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи арбитражным управляющим АО "АРОИЖК", из корыстных побуждений, совместно и по согласованию с бывшим руководителем УФНС России по Архангельской области и НАО в период с 2017 по 2019 год, находясь на территории областного центра, путем злоупотребления должностными полномочиями, обмана и злоупотребления доверием совершил незаконные действия при банкротстве АО "АРОИЖК".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники РУФСБ установили, что подозреваемые, используя свое должностное положение, организовали переуступку права требования в отношении имущества должника подконтрольному им кредитору, после чего, занизив стоимость недвижимого имущества, вывели его на подконтрольную им организацию и реализовали имущество должника. Кроме этого, подозреваемый умышленно не включил два объекта недвижимого имущества в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства, сфальсифицировал документы о переуступке права требования в отношении указанного имущества и похитил его, используя подконтрольных лиц.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных управлением ФСБ России по Архангельской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.