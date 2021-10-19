{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинской области осудили на шесть лет женщину за ДТП, в котором погиб ребенок

С нее также взыскали свыше 1,5 млн рублей в качестве компенсации материального и морального вреда

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал местную жительницу виновной в совершении ДТП, в результате которого погиб ребенок и еще два человека получили травмы, и приговорил ее к шести годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскано более 1,5 млн рублей в качестве компенсации материального и морального вреда", - сказано в сообщении.

3 октября 2020 года на дороге около деревни Бутырки Чебаркульского района 29-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, наехала на мопед, на котором ехали дети 10, 11 и трех лет. В результате ДТП 10-летний мальчик погиб. 11-летний и трехлетний мальчики с переломами и ушибами доставлены в больницу, женщина после совершения ДТП скрылась.

Теги
РоссияЧелябинская область
Путину доложили о пытках в российских колониях
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, активно идут проверки
Читать полностью