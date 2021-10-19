В Челябинской области осудили на шесть лет женщину за ДТП, в котором погиб ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал местную жительницу виновной в совершении ДТП, в результате которого погиб ребенок и еще два человека получили травмы, и приговорил ее к шести годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскано более 1,5 млн рублей в качестве компенсации материального и морального вреда", - сказано в сообщении.

3 октября 2020 года на дороге около деревни Бутырки Чебаркульского района 29-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, наехала на мопед, на котором ехали дети 10, 11 и трех лет. В результате ДТП 10-летний мальчик погиб. 11-летний и трехлетний мальчики с переломами и ушибами доставлены в больницу, женщина после совершения ДТП скрылась.