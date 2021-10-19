Сотрудник частной пожарной охраны погиб при тушении шламонакопителя в Коми

СЫКТЫВКАР, 19 октября. /ТАСС/. Один сотрудник частной пожарной охраны погиб при тушении пожара на территории шламонакопителя в поселке Верхнеколвинск в Коми. Пожар произошел в ночь на 19 октября на площади 2 500 кв. метров, в 03:50 возгорание ликвидировали, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"В ночь на 19 октября в пожарно-спасательную службу Усинска поступило сообщение о возгорании на территории шламонакопителя в поселке Верхнеколвинск. Территория использовалась ООО "МСТ", осуществляющим работы по утилизации производственных отходов <…>. В 03:05 мск возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждены отходы нефтепродуктов на площади 2 500 кв. м. В ходе ликвидации пожара была потеряна связь с одним из работников частной пожарной охраны. По итогам поисковых работ было обнаружено тело на месте пожара", - сообщили в ГУ МЧС.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара. В тушении были задействованы силы частной пожарной охраны и договорные подразделения федеральной противопожарной службы. Всего в работах по ликвидации принимали участие 19 человек и пять единиц техники.