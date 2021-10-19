Владимира Урина госпитализировали из-за подозрения на сердечную недостаточность

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин госпитализирован в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность, ему сделали операцию, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Урину сделали операцию. "В настоящий момент он проходит дальнейшее лечение в стационаре", - добавила она.