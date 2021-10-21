Более 670 человек эвакуировали из лицея в Нижнем Новгороде из-за пожара

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 октября. /ТАСС/. Спасатели из-за пожара эвакуировали более 670 человек из лицея в Сормовском районе в Нижнем Новгороде, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

"21 октября 2021 года в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании лицея № 82 по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, д. 1. Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2. В 08:18 пожар ликвидирован на площади 1 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 676 человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 650 человек из эвакуированных - дети. Погибших и пострадавших нет.