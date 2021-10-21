На Сахалине возбудили уголовное дело по поводу ДТП с участием полицейского автомобиля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Следователи в четверг возбудили уголовное дело по поводу ДТП в Макаровском районе на Сахалине, в результате которого пострадали полицейские, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что 19 октября на Сахалине в условиях плохой видимости из-за циклона столкнулись на дороге бензовоз и автомобиль ДПС, в котором находились двое полицейских. Они ехали по работе на место другого ДТП.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении следователей.

Предварительно установлено, что водитель грузовой автоцистерны при выезде задним ходом со второстепенной автодороги не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со служебным автомобилем ДПС ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу, который двигался по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия один из сотрудников полиции получил травмы, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера. Расследование продолжается.