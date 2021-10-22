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В Приморье возбудили дело после смерти жителя от обрушения козырька подъезда дома

Следователи проводят обыски в управляющей компании, допрашиваются свидетели

ТАСС, 22 октября. Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту гибели местного жителя после обрушения козырька подъезда многоквартирного дома в поселке Новый Надеждинского района, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"На 55-летнего мужчину во время выполнения работ по замене труб отопления в доме по улице Первомайская в поселке Новый Надеждинского района упала железобетонная плита - козырек подъезда. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), - говорится в сообщении.

Следователи проводят обыски в управляющей компании, допрашиваются свидетели. Проверку по данному факту начала прокуратура Приморского края, которая даст оценку действиям ответственных лиц по содержанию общедомового имущества.

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Тела мужчины и женщины нашли в центре Новосибирска
Возбуждено уголовное дело
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