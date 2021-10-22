В Бийске силовики проверяют сообщения об угрозе стрельбы в школе

БАРНАУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Алтайском крае проверяют информацию об угрозах стрельбы в школе № 34 Бийска, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Появилась информация, что ученик 6-го класса школы в Бийске заявил о намерении принести в школу оружие и расстрелять детей. Об этом якобы сообщила в соцсетях мать одного из школьников. В учреждении работают сотрудники правоохранительных органов, проводится работа с родителями ребенка", - сказал собеседник.

По предварительным данным, сообщение в соцсетях могли разместить сами школьники, чтобы сорвать уроки.

В пресс-службе главного управления МВД РФ по Алтайскому краю ТАСС отказались комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что 12 октября в родительских и учительских чатах школ Алтайского края появились сообщения о том, что в ближайшее время возможна стрельба. После этого в школы были направлены сотрудники полиции для усиления охраны.