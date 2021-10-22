СМИ: в Эстонии из-за шторма без света остались 19 тыс. домов

ТАЛЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Около 19 тыс. домохозяйств в Эстонии остались без электричества из-за шторма в ночь на пятницу. Об этом сообщает портал Э-эр-эр со ссылкой на сетевую компанию Elektrilevi.

По его информации, в уезде Тартумаа без электричества остались более 4,6 тыс. домохозяйств, в Пярнумаа - более 4,1 тыс., в Харьюмаа - около 3,5 тыс. На дорогах могут оставаться поваленные деревья и ветки, водителей просят быть осторожными.

Государственная метеорологическая служба Эстонии в четверг объявила предупреждение из-за надвигающегося шторма. Скорость ветра на островах и побережье во время шторма могла достигать 11-16 м/с, а в районе Финского залива - до 28 м/с.